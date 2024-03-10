تضييقات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عشية أول رمضان (فيديو)

قامت القوات الإسرائيلية مساء اليوم بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

وأظهر الفيديو في أحد الشوارع بجانب المسجد الأقصى جموع المصلين رجالا ونساء يقفون وينتظرون المرور من الطريق المغلق كليا من طرف الشرطة الإسرائيلية.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد، في محيط المسجد الأقصى المبارك، خوفا من اندلاع اضطرابات عنيفة مع بدء شهر رمضان، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت "القناة 12" بأن المصلين سيتوجهون للمسجد الأقصى مساء اليوم لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن "دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، دون تغيير عن السنوات الماضية". مضيفا أن "تقييم الوضع سيجري أسبوعيا من حيث جوانب الأمن والسلامة، وأن القرارات ستتخذ وفقا لذلك".

ولم يوضح نتنياهو الحال الذي كان عليه الأقصى خلال السنوات السابقة أو الأعداد المسموح بدخولها، كما لم يوضح وضع فلسطينيي الضفة الغربية وهل سيسمح لهم بدخول القدس والصلاة في الأقصى.

المصدر: RT