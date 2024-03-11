بأول أيام رمضان.. القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم ونابلس وتشدد إجراءاتها بمحيط الأقصى

اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، في أول أيام شهر رمضان، مدينة طولكرم ومخيمها ومدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

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ودخلت القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم معززة بأكثر من 25 آلية و4 جرافات من محوريها الغربي والجنوبي، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم.

وبدات الجرافات عملية تجريف البنى التحتية وحفر الشارع بالقرب من دوار العليمي في المدينة، وواصلت طريقها باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم حيث خربت محيط دوار سيف أبو لبدة عند المدخل الغربي للمخيم.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، وسط اندلاع اشتباكات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة برفقة جرافة وعدد من الآليات العسكرية تزامنا مع اندلاع مواجهات.

وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة، حيث اندلعت اشتباكات وسمع إطلاق نار وانفجارات.

وكانت السلطات الإسرائيلية شددت إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك في أولى ليالي شهر رمضان، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأحد عناصرها ونصبت حواجزها في محيط البلدة القديمة وعند الأبواب المؤدية إلى الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله، واعتدت على بعضهم بالضرب.

المصدر: وكالات