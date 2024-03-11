غارات أمريكية وبريطانية على محافظة صعدة شمالي اليمن

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن مساء الاثنين عدة غارات جوية على مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأفادت قناة "المسيرة"، بأن "الطيران الأمريكي البريطاني شن 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز".

كما أضافت: "نفذ الطيران الأمريكي والبريطاني في وقت سابق، سلسلة غارات جوية بلغت 14 غارة على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث شن 3 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة، و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وشن غارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، في حين شن، 4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل".

هذا وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

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وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي أحيانا مهمات متفرقة بشكل منفصل.

المصدر: RT