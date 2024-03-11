هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن بلاغا ورد عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية في منشور على منصة "إكس" إن السفينة التي لم يذكر اسمها تعرضت لهجوم على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غرب الصليف في اليمن في حوالي الساعة 10:06 صباحا بالتوقيت العالمي.

وذكرت أن "السلطات تجري تحقيقا"، ناصحة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وتعرضت السفن التجارية العاملة بالقرب من اليمن لهجمات من الحوثيين الأشهر الأربعة الماضية ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتتجنب العديد من شركات الشحن المنطقة، وتسلك طرقا أطول حول إفريقيا بدلا من استخدام قناة السويس. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الوقود وأسواق الشحن بشكل كبير مع استمرار الوضع الحالي.

المصدر: ship and bunker