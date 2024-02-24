القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 7 صواريخ معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، أنها دمرت 7 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن تجاه أهداف بالبحر الأحمر.

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وقالت في بيان إن "قوات القيادة المركزية دمرت، أمس الجمعة، 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، حيث كات معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية حددت هذه الصواريخ في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وشددت على أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

يأتي ذلك، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بأن الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة "روبيمار" في 18 فبراير بالبحر الأحمر، تسبب بتسرب نفطي، محذرة من كارثة بيئية.

المصدر: RT