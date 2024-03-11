إعلام يمني: 3 غارات جوية تستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة غرب اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، أن 3 غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وقالت نقلا عن مراسلها في الحديدة إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف".

ولم تكشف القناة عن أي أضرار جراء الغارات.

يأتي ذلك، فيما أفادت اليوم الاثنين هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن بلاغا ورد عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وقالت الوكالة إن السفينة التي لم يذكر اسمها تعرضت لهجوم على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف في اليمن في حوالي الساعة 10:06 صباحا بالتوقيت العالمي.

وذكرت أن "السلطات تجري تحقيقا"، ناصحة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي أحيانا متفرقة مهمات بشكل منفصل.

هذا وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

المصدر: RT