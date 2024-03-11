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35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)

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35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)
RT
35 ألف مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى
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أكدت دائرة الأوقاف في القدس، اليوم الإثنين، أن 35 ألفا مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من رمضان في المسجد الأقصى، رغم حملات التضييق ومنعهم من الوصول إلى المسجد.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في تقرير نشرته في وقت سباق من اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية مع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

كما قامت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن "دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان دون تغيير عن السنوات الماضية"، مضيفا أن "تقييم الوضع سيجري أسبوعيا من حيث جوانب الأمن والسلامة، وأن القرارات ستتخذ وفقا لذلك".

35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)
RT

35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)
RT

35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)
RT
35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)
RT
35 ألف شخص ينجحون في الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاتي العشاء والتراويح (صور)
RT

المصدر: RT

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