الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بعلبك ومناطق أخرى في البقاع شرق لبنان (فيديو)

أفاد مراسل RT يوم الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت مدينة بعلبك، ومناطق أخرى شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ووفقا لمراسلنا فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت مدينة بعلبك، وبلدة شمسطار بالقرب من مدارس المهدي، ومنطقه دورس بالقرب من مستشفى دار الأمل في البقاع شرق لبنان.

وتشير الأنباء إلى وقوع إصابات في أربع غارات نفذتها طائرات إسرائيلية في منطقة بعلبك شمال شرق لبنان.

وفي سياق متصل لا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

وتتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر:RT