حزب الله يعلن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوب لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، مساء يوم الاثنين، استهداف موقع الراهب الإسرائيلي المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد وثقت عملية استهداف موقع الراهب الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم بأن طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، فيما أعلن "حزب الله" في بيان له أنه أطلق أربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع.

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وكان نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم قد أكد أن "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل ‏وإرباكها ولن يؤثر فيها تهويل العدو".

وقال نعيم قاسم: "مستعدون للرد والمقاومة لو حصل أي توسع في العدوان، كما أن جهوزية المقاومة عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة إلى حين توقف العدوان".

وأوضح قاسم أن "حزب الله غير معني بالتعامل مع تصريحات مسؤولي العدو ما إذا كانت من باب التهويل أو الجدية".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

وتتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT