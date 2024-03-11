الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان أطلقتا من لبنان وأصابتا مناطق مفتوحة

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان قبل قليل، وعلى الأثر تم إطلاق صفارات الإنذار في شمال هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الأهداف الجوية المشبوهة" أصابت مناطق مفتوحة. ولا توجد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأعلن "حزب الله" في بيان له أنه أطلق أربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة.

كما أعلن أنه استهدف ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة.‌‏

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل".