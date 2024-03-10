"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه آلية للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه آلية "نميرا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية نميرا ناقلة جند مدرعة متعددة المهام تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية من لحظة الإطلاق والرصد بواسطة كاميرا الصاروخ إلى الإصابة".

هذا وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن نظام القبة الحديدية اعترض 7 من أصل 37 صاروخا تم إطلاقها من لبنان في رشقتين متتاليتين على منطقة جبل ميرون.

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وكانت مراسلة RT أفادت أمس، بمقتل 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خربة سلم.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

المصدر: RT