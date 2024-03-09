"حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع مهمة وتجمعات للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم السبت، استهدافه لمواقع مهمة وتجمعات للجيش الإسرائيلي، والتصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في المناطق الحدودية مع فلسطين.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية، ومرتفع ‏الكرنتينا، والتصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في المناطق الحدودية مع فلسطين، وقصف موقع ‏رويسة القرن وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم ‏السبت 09-03-2024 تجمعا لجنود العدو في جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

وأضاف "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم ‏السبت 09-03-2024 تجمعا لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأكد في بيان: ‌"‎تصدى ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 لمسيرة ‏إسرائيلية في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة". ‏

وذكر في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‌‎‎يوم السبت 09-03-2024 موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

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ولفت في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:05 من بعد ظهر يوم السبت 09-03-2024 موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا وأفادت مراسلتنا يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قوة تابعة للجيش اللبناني واليونيفيل جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

المصدر: RT