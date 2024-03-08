"حزب الله" اللبناني: استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام ومرابض مدفعية في ديشون

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه لتجمع جنود الجيش الإسرائيلي بمحيط موقع جل العلام ومرابض مدفعية في ديشون، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة‌‏.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‌‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد ‏وأصابوه إصابة مباشرة‌".‏

وأضاف "حزب الله": "ردا على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 18:18 من يوم ‏الجمعة 08-03-2024 مرابض مدفعية العدو في ديشون ‏بصواريخ الكاتيوشا".‏ ‏

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع "صفارات الإنذار في ديشون، المالكية وراموت نفتالي بالجليل الأعلى".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

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كما قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مساء يوم الجمعة إن بيروت مستمرة بجهودها الهادفة إلى احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية، فيما لا تزال الحدود تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار.

المصدر: RT