لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /08.03.2024/ المفاوضات تسابق رمضان وبايدن ينشئ رصيفا بحريا على شاطئ غزة

دخلت الحرب في غزة يومها الـ154 بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

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يتبع..