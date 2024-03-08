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مراسلة RT: إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة حومش قرب نابلس (فيديو)

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مراسلة RT: إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة حومش قرب نابلس (فيديو)
RT
حالتهم خطيرة.. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية نوعية داخل نقطة عسكرية يصعب الوصول إليها
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قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا في عملية إطلاق نار بمستوطنة حومش قرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيين أطلقا النار على موقع للجيش الإسرائيلي بين جنين ونابلس، مشيرة إلى أنه وبعد عمليات مطاردة تعرضت قوة للجيش لتفجير عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة 4 من جنودها بجروح متفاوتة.

وحسب القناة "13" الإسرائيلية فإن هذه العملية تعتبر نوعية لأنها حدثت داخل نقطة عسكرية يصعب الوصول إليها.

وأشارت إلى أن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حالة الجنود الإسرائيليين المصابين قرب حومش وصفت بالخطيرة.

وفي المقابل صرحت مصادر طبية إسرائيلية بأنه تم نقل الجنود المصابين بطائرة مروحية إلى مشفى بيلينسون في تل أبيب.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه وأثناء عملية لقواته قرب سيلة الظهر فجر مسلحون عبوة ناسفة، موضحا أن عمليات البحث عنهم متواصلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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