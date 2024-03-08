مراسلة RT: إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة حومش قرب نابلس (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا في عملية إطلاق نار بمستوطنة حومش قرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيين أطلقا النار على موقع للجيش الإسرائيلي بين جنين ونابلس، مشيرة إلى أنه وبعد عمليات مطاردة تعرضت قوة للجيش لتفجير عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة 4 من جنودها بجروح متفاوتة.

وحسب القناة "13" الإسرائيلية فإن هذه العملية تعتبر نوعية لأنها حدثت داخل نقطة عسكرية يصعب الوصول إليها.

وأشارت إلى أن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حالة الجنود الإسرائيليين المصابين قرب حومش وصفت بالخطيرة.

وفي المقابل صرحت مصادر طبية إسرائيلية بأنه تم نقل الجنود المصابين بطائرة مروحية إلى مشفى بيلينسون في تل أبيب.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه وأثناء عملية لقواته قرب سيلة الظهر فجر مسلحون عبوة ناسفة، موضحا أن عمليات البحث عنهم متواصلة.

لحظة استهداااف مستوطنة حومش بالرصاص والعبوات pic.twitter.com/8GxOoZhuMk — عمادمجلي✌️🇾🇪 (@madmjly4620021) March 8, 2024

عملية "حومش" قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، حيث أصيب 3 جنود صهاينة بانفجار عبوة ناسفة pic.twitter.com/5JMC6bGS4W — الباش مهندسة|🇵🇸🔻🇰🇼 (@_7_October_) March 8, 2024

عاجل : عملية مزدوجة في جنين , ومقتل وإصابة 3 جنود 🇵🇸

مروحيات الاحتلاا تستمر بنقل جنود قتلى وجرحى من مستوطنة حومش بين نابلس وجنين.. pic.twitter.com/NOlzuVbLur — Hamza (@HamzagB50006) March 8, 2024

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية