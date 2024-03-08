الرئيس القبرصي: ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى غزة

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الجمعة، أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

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وأضاف أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قبرص لمناقشة البنية التحتية اللازمة لتشغيل الممر الإنساني إلى غزة.

ولم يعرف حتى الآن من الجهة التي ستكون مسؤولة عن استقبال المساعدات القادمة إلى غزة عبر الممر البحري المنطلق من قبرص.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أن الجيش الأمريكي سيبني ميناء مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد إن العملية ستتمركز في البداية في قبرص.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجهد الأمريكي برمته يعتمد على استخدام ميناء لارنكا لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ونقلت صحيفة "سايبرس مايل" القبرصية، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه سيتم تحميل المساعدات في لارنكا بعد فحصها من قبل المسؤولين الإسرائيليين، حيث أن هناك مخاوف قوية من تل أبيب من إمكانية نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية الأخرى التي يمكن أن تستخدمها حماس.

وسيتم بعد ذلك نقل المساعدات عن طريق القوارب إلى المنصة العائمة التي سيبنيها الجيش الأمريكي على ساحل غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن المساعدات الأولية سيتم إرسالها عبر قبرص بمساعدة الجيش الأمريكي وتحالف من الشركاء والحلفاء ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

المصدر: وكلات + سايبرس مايل