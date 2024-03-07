لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل شهرها السادس /07.03.2024/
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دخلت الحرب في غزة شهرها السادس في ظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.
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يتبع..