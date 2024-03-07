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مسؤول أمريكي: بايدن يعتزم إعلان إنشاء ميناء في غزة لاستقبال سفن المساعدات

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مسؤول أمريكي: بايدن يعتزم إعلان إنشاء ميناء في غزة لاستقبال سفن المساعدات
Globallookpress Omar Ashtawy
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صرح مسؤول أمريكي كبير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد القادم إنشاء ميناء في غزة لإيصال مساعدات إنسانية إضافية، ولكنه لن يشمل نشر قوات أمريكية في القطاع.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي: "الليلة سيعلن الرئيس أنه يوعز للجيش الأمريكي بقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر الأبيض المتوسط ​​على ساحل غزة يمكنه استقبال السفن التي تحمل الغذاء والماء والدواء".

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وأشار إلى أن المهمة لا تعني نشر قوات أمريكية في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه لا يعرف متى سيتم فتح الميناء.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سباق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30800 قتيل، و72298 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها السادس لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: نوفوستي

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