صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30800

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30800 قتيل، و72298 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وجاء في بيان صحة غزة اليوم الخميس: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

أوضاف البيان: أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وختم البيان: ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30800 شهيدا و 72298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 153 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT