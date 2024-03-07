رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نوقف عملياتنا العسكرية بل سنكثف من حدتها

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن لا وقف للعمليات العسكرية، موضحا أن حرب غزة تفرض تحديات كبيرة على القوات الإسرائيلية التي تحقق إنجازات عملياتية كل يوم، حسب تعبيره.

وأوضح هاليفي: "الحرب في غزة فيها تحديات كبيرة ونحقق كل يوم إنجازات عملياتية ونقضي على مخربي حماس".

وأضاف: "ندفع ثمنا باهظا في الحرب وسنواصلها لأنها حرب على الوطن، وعلى الرغم من الثمن الباهظ للحرب فإن جيشنا يتقدم ويتحسن طوال الوقت.. لن نوقف عملياتنا العسكرية بل سنكثف من حدتها".

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هذا وواصل الطيران الإسرائيلي يوم الخميس، شن غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، وقد جددت القوات الإسرائيلية استهداف تجمعات لفلسطينيين ينتظرون المساعدات الإنسانية.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها السادس لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

المصدر: RT