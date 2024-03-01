7 خيارات!.. كيف للعرب التعامل مع محنة غزة؟

تقترب حرب غزة من شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار.

في ظل هذا الوضع تسعى دول عربية دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا لحلحلة الوضع وتخفيف وقع المأساة على أهل غزة، فيما تطالب أصوات شعبية عربية قادتها ببذل المزيد لوضع حد سريع لهذه القضية.

ندعوكم في هذا التصويت إلى اختيار الطريقة الأمثل التي يمكن للقادة العرب أن يتعاملوا فيها مع الوضع الراهن في غزة.