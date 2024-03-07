"حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي يتبادلان الهجمات عبر الحدود (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه لموقعين تابعين للجيش الإسرائيلي، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا وادي العزية وأطراف بلدة كفرشوبا ومنطقة العرقوب.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية، و‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 ‌‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‌‏

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وأضاف: "‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 ‌‌‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‌‏مباشرة". ‌‏

هذا وذكر مراسل RT أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا وادي العزية في القطاع الغربي جنوب مدينة صور.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

كما ألقى الطيران الحربي الإسرائيلي بالونات حرارية في أجواء منطقة العرقوب جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قتل شخص بتجدد استهداف الجيش الإسرائيلي، لعدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" أنه استهدف مركزا ‏مستحدثا للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي، و"حزب الله"، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

المصدر: RT