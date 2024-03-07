الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة جوية استهدفت بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوب لبنان

قالت مراسلة RT مساء يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أفاد بأنه يوثق لغارة جوية استهدفت بلدة عيترون في القطاع الأوسط.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ نفذ غارة استهدفت منزلا في بلدة ​عيترون​، وقد هرعت سيّارات الإسعاف إلى المكان.

وأشارت إلى أن تلك الغارة تبعتها غارات استهدفت بلدة ​عيتا الشعب​.

وفي وقت سابق، لقي شخص مصرعه إثر تجدد استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.

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وفي المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف مركزا ‏مستحدثا للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

وقال الحزب في بيان إنه "استهدف صباح اليوم ‏مقرا ‏مستحدثا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة". ‏

‏وفي بيان ثان أعلن أنه استهدف ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية. ‏

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت اليوم إن دفعة تقدر بـ10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه رأس الناقورة شمال الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن بعضها سقط في مناطق مفتوحة، وتم اعتراض البعض الآخر.

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وأظهرت مقاطع فيديو اعتراض صواريخ القبة الحديدية لعدد من الصورايخ التي أطلقت من جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 153 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT