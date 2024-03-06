بهجوم "جوي وصاروخي".."حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن"حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والطيران المسيّر، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله"بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 04:31 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة". ‏

‌- عند الساعة 04:25 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

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- عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء: "شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية هجوما جويا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، وذلك ‏ردا على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT

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