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"حزب الله" اللبناني يعلن قصف مستوطنة كفربلوم في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا"

فيديوهات تظهر رشقة صاروخية كبيرة تم إطلاقها من لبنان على مستوطنة كريات شمونا (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

فيديوهات تظهر رشقة صاروخية كبيرة تم إطلاقها من لبنان على مستوطنة كريات شمونا (فيديوهات)
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة رشقة صاروخية كبيرة تم إطلاقها من لبنان على مستوطنة كريات شمونا، فيما حاولت صواريخ القبة الحديدية اعتراضها.

ورافق ذلك دوي صفارات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الرشقة الصاروخية هذه تعتبر الأكبر في عدد الصواريخ على كريات شمونا منذ بدء الحرب.

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المصدر: RT

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