بالفيديو.. "حزب الله" يستهدف قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لقوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الوزاني.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة الوزاني".

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هذا وأعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء، تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذير من تداعيات الحرب.

المصدر: RT