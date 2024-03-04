شمال إسرائيل تحت نيران "حزب الله" اللبناني خلال ساعات الفجر

أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الاثنين، استهدافه لثكنة ‏زرعيت الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

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وفي بيان له، قال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:30 من صباح‎ ال‎يوم الاثنين (بتوقيت لبنان)، ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين، استهدافه لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

‏ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فيما تقصف القوات الإسرائيلية مناطق لبنانية عدة، منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT