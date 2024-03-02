بمسيرة انقضاضية وأسلحة صاروخية.. "حزب الله" يعلن تنفيذ 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، استهدافه لمقر قيادة قطاع وتجمع للجنود ومربض الزاعورة للجيش الإسرائلي، مركدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 03:20 من بعد ظهر‎ال ‎يوم السبت (بتوقيت لبنان): "‎استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 10:10 من صباح ‎اليوم السبت: "‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 05:40 من صباح‎ ‎اليوم السبت: "‎شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة".‏

هذا ونعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، 7 من مقاتليه قتلوا بالقصف الإسرائيلي جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT