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"حزب الله" يواصل الرد على غارات بعلبك باستهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية (فيديو)

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Globallookpress
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واصل "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، رده على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان أمس، معلنا استهداف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية.

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وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات". ‏

يأتي ذلك، فيما نفذ "حزب الله" أمس الاثنين 10 استهدافات أبرزها، إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح، واستهداف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن الأحد، أن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.

وقال إن "من يظن أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا سيخفف التصعيد في الشمال فهو مخطئ".

ولا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، في ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: RT

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