لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /27.02.2024/ صفقة وشيكة في غزة وتصاعد التوتر بجبهة لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x20u
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان.
- اسرائيل تنشر فيديو اغتيال مسؤول في حزب الله
- تقرير: إسرائيل وافقت في باريس على العودة التدريجية إلى شمال غزة وإطلاق 400 أسير
- تأييدا لفلسطين.. "الصوت اليهودي" تحاول منع بايدن من تسجيل مقابلة في مقر NBC الرئيسي (فيديو+صور)
- خطوة مهمة لإعادة التوحيد.. الولايات المتحدة تشيد بإصلاحات السلطة الفلسطينية بعد استقالة رئيس الوزراء
- بايدن يأمل بوقف إطلاق النار في غزة بحلول 4 مارس
- نشر فيديو قديم من الضفة الغربية.. مايك بومبيو: "يهودا والسامرة هي الأرض الحق لشعب إسرائيل" (فيديو)
- "إطلاق سراح قادة فلسطينيين كبار".. "نيويورك تايمز" تتحدث عن تغير في استراتيجية إسرائيل بالمفاوضات
- قناة عبرية تكشف تفاصيل "صادمة" حول الليلة التي سبقت "طوفان الأقصى"
- استهدفها بـ 60 صاورخا.. حزب الله ينشر تفاصيل حول قاعدة نفح الإسرائيلية (صور)
- "سرايا القدس" تنعى اثنين من عناصرها قتلا في اشتباكات على الحدود جنوب لبنان (صور)
يتبع..