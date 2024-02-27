لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /27.02.2024/ صفقة وشيكة في غزة وتصاعد التوتر بجبهة لبنان

دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان.

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يتبع..