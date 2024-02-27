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مالك السفينة المهجورة في خليج عدن يرغب في سحبها إلى السعودية

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مالك السفينة المهجورة في خليج عدن يرغب في سحبها إلى السعودية
@CENTCOM
سفينة الشحن "روبيمار" المهجورة في خليج عدن
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قال وسيط تأجير سفينة الشحن "روبيمار" المهجورة في خليج عدن، بعد تعرضها لهجوم من قبل الحوثيين، إن مالك السفينة يتطلع لسحبها إلى السعودية بمجرد إيقاف تسرب الوقود على متنها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن روي خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلو فليت" المقررة في لبنان: "حدث تسرب بسيط للوقود وسنحاول السيطرة عليه لكي نتمكن من سحب السفينة بأمان إلى جدة".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس" أن السفينة ترسو، ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلا.

وأضافت أن السفينة "كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، ويحتمل أن يتسرب جزء منها إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".

وتعرضت سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية ومسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ، الأحد الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، مؤكدين أن السفينة "معرضة للغرق" في خليج عدن بعد تعرضها "لإصابة بالغة".

المصدر: "سبق" + RT

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