الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وطائرة أمريكية في الحديدة (فيديو)

أعلن الحوثيون استهداف سفينة RUBYMAR البريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، "مما أدى لإصابة السفينة إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل".

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وقال المتحدث باسم الحوثيين في بيان له اليوم الاثنين: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون اللهِ تعالى عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة بريطانية في خليجِ عدن "RUBYMAR" وذلك بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".

وأضاف: "وكان من نتائج العملية ما يلي: إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل. نتيجة الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن. حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وتابع البيان: "وفي الحديدة، تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدِنا لصالح الكيان الصهيوني".

وأكد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذِ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيزِ وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة".

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ والذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ حتى هذه… pic.twitter.com/STdFOxNGQX — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 19, 2024

وأمس الأحد، أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.

في حين أكد الحوثيون أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT