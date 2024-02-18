هيئة التجارة البحرية البريطانية: وقوع حادث جنوب المخا باليمن والربان يبلغ عن أضرار

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية ليلة الاثنين، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن.

وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا، اليمن".

وأضاف البيان: "أبلغ الربان عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار"، لافتا إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير"، فيما "تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق".

وأردف البيان: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وكانت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي قد أعلنت يوم الأحد أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.

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في حين أكدت حركة أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT