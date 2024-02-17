الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، استهداف السفينة النفطية البريطانية "Pollux" في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.

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وقال المتحدث باسم الحوثيين يحي سريع في بيان على منصة"إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحر الأحمرِ بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله".

وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحةِ الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِ في قطاعِ غزة".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني".

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.



نفذتِ… pic.twitter.com/zguj8yhWmA — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 17, 2024

ومنذ عملية طوفان الأقصى، أعلن الحوثيون استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذلك السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT