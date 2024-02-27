الحوثيون يعلنون استعدادهم لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية إذا وافقت تل أبيب على شروط حماس

قالت حركة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء إنها ستوقف عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشروط حركة "حماس".

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وأوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحكومة صنعاء نصر الدين عامر في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن الحوثيين سيوقفون هجماتهم على السفن الإسرائيلية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن "قرار منع مرور السفن الإسرائيلية المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية سيتم التراجع عنه في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار وفقا لشروط المقاومة".

وأشار إلى أن إعادة النظر في قرار مهاجمة السفن الأمريكية والبريطانية لن يرتبط بالهدنة في قطاع غزة، مبينا أن هذه المسألة منفصلة تتعلق بمشاركة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في الاعتداء على الأراضي اليمنية بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، بأن إسرائيل وافقت في قمة باريس، على عدة بنود تشكل جزءا من إطار اتفاق وقف النار في غزة وإطلاق الأسرى، ومنها إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة.

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ومن جهته، اعتبر القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن "مسودة باريس مقترح أمريكي هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، وإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد".

وصرح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن يأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل 4 مارس.

قال مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل".

المصدر: تاس