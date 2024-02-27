بايدن: إسرائيل ستوقف العمليات في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

وقال بايدن خلال مقابلة مع البرنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن شهر "رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس.

ومن المقرر أن تبث المقابلة في وقت متأخر اليوم في محاولة لاجتذاب الناخبين المترددين وتعزيز أرقام بايدن المتراجعة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.

يتبع..