بايدن يأمل بوقف إطلاق النار في غزة بحلول 4 مارس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل 4 مارس.

وقال بايدن: "آمل أن يخبرني مساعدي للأمن القومي [جيك ساليفان] بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع بأننا قريبون من اتفاق وقف إطلاق النار، لكننا لم ننته بعد. آمل أن نتوصل بحلول يوم الاثنين المقبل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

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وقال موقع "أكسيوس" في وقت سابق نقلا عن مصدرين إن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة.

وأفادت المصادر بأن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقارب 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب.

واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق.

المصدر: تاس