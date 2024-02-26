"إطلاق سراح قادة فلسطينيين كبار".. "نيويورك تايمز" تتحدث عن تغير في استراتيجية إسرائيل بالمفاوضات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"نقلا عن مصادر مطلعة بأن المفاوضين الإسرائيليين ذكروا أن تل أبيب قد تطلق سراح بعض كبار القادة الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل بعض الرهائن لدى حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا التغيير في الإستراتيجية الإسرائيلية لم يتم الإعلان عنه رسميا. ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات وإقناع "حماس" بالإفراج عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ أكتوبر 2023.

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وأضافت أنه نتيجة ذلك، قد يتم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات تعرقلت بسبب إحجام إسرائيل عن الموافقة على شرطين رئيسيين لحماس وهي وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم قتل.

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" مطلعة على عملية التفاوض إن المفاوضين الإسرائيليين أعلنوا موافقتهم على الاقتراح الأمريكي بتبادل 5 نساء يخدمن في الجيش الإسرائيلي مقابل 15 فلسطينيا متهمين بالإرهاب.

وأضافوا أن مدة وقف إطلاق النار ومطلب "حماس" بالانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من غزة لا يزالان قيد البحث.

واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق.

المصدر: تاس