"القيادة الوسطى" تكشف عن هجوم آخر للحوثيين على ناقلة أمريكية في خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم الاثنين أن جماعة الحوثيين اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح ناقلة أمريكية بخليج عدن مساء السبت، دون أن يصيبها.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها إنه "في الساعة 23.45 مساء السبت 24 فبراير، أطلق الحوثيون.. صاروخا باليستيا مضادا للسفن، على ما يرجح أنها ناقلة المنتجات البتروكيميائية M/V Torm Thor، التي ترفع العلم الأمريكي وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن".

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وأضاف البيان أن "الصاروخ سقط في المياه دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات".

وذكرت القيادة الوسطى في أنه في وقت سابق بالمساء، حوالي الساعة 9 بتوقيت صنعاء، أسقطت قواتها اثنتين من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر الأحد، ضمن إجراء للدفاع عن النفس، بينما تحطمت طائرة بدون طيار ثالثة بسبب فشل مقدر أثناء التحليق.

وكانت القيادة الوسطى أعلنت مساء السبت أن المدمرة الأمريكية USS Mason أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن يحتمل أنه كان يستهدف ناقلة البتروكيماويات الأمريكية Torm Thor.

المصدر: RT