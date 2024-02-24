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مدمرة أمريكية تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن

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مدمرة أمريكية تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن
Globallookpress U.S. Navy
مدمرة الصواريخ من طراز Arleigh Burke USS Mason (DDG 87)
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أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون أن مدمرة أمريكية أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن يحتمل أنه كان يستهدف ناقلة نفط.

وقالت القيادة في بيانها: "أسقطت السفينة USS Mason مساء يوم 24 فبراير بالتوقيت المحلي صاروخا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ومن المرجح أن الصاروخ كان يستهدف ناقلة البتروكيماويات الأمريكية Torm Thor".

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وأضافت القيادة أن المدمرة والناقلة لم تتضررا جراء ذلك.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق بأن الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة "روبيمار" في 18 فبراير بالبحر الأحمر، تسبب بتسرب نفطي، محذرة من كارثة بيئية.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: نوفوستي

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