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اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش المصري في الأوكتاغون

أخبار العالم العربي

اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش المصري في الأوكتاغون
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اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة في مقر الجيش المصري الجديد "الأوكتاغون".

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ووفقا للرئاسة المصرية تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

المصدر: RT

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