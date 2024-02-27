الخارجية القطرية: متفائلون لكن لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بشأن اتفاق وقف النار بغزة

أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء، عن تفاؤلها بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بوقف النار في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "نحن متفائلون بالمفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار".

وأضاف أن "الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وفي شأن المساعدات الإنسانية، قال الأنصاري إن "إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

المصدر: RT