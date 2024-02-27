اسرائيل تنشر فيديو اغتيال مسؤول في حزب الله

نشر الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية اغتيال مسؤول منطقة الحجير في "حزب الله" حسن حسين سلامي، في قصف استهدف سيارته.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "قضت طائرة حربية في منطقة جنوب لبنان على حسن حسين سلامي مسؤول منطقة الحجير في حزب الله".

وأضاف البيان: "لقد قاد سلامي الذي ينتمي إلى وحدة ناصر في حزب الله عدة عمليات ارتكبت ضد قوات الجيش وضد مواقع مدنية وعسكرية إسرائيلية في شمال البلاد، وفي الفترة الأخيرة حرص على تنسيق عمليات عديدة بما فيها إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو منطقة كريات شمونة ومقر قيادة اللواء 769".

وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن "سلامي تولى منصب مشابه لمنصب قائد لواء عسكري".

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وأعلن "حزب الله" يوم الإثنين، مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة في بلدة المجادل قرب مدينة صور جنوبي لبنان، فيما نعى "حزب الله" حسن سلامي المولود في عام 1947، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية ببلدة المجادل.

هذا وذكر الجيش الإسرائيلي استهداف المزيد من مواقع "حزب الله" في لبنان، بما فيها الموقع الذي أطلقت منه قذائف صاروخية باتجاه هضبة الجولان، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس، أن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.

ولا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، في ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل.

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المصدر: RT