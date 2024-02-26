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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ
Globallookpress Gideon Markowicz/JINI
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف المزيد من مواقع "حزب الله" في لبنان، بما فيها الموقع الذي أطلقت منه قذائف صاروخية باتجاه هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، يوم الاثنين، إن طائرات مقاتلة أغارت خلال الساعات الأخيرة على مبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قبل قليل أغارت طائرات مقاتلة على الموقع في منطقة كوكبا، الذي أطلقت منه قبل عدة ساعات عشرات القذائف الصاروخية باتجاه منطقة هضبة الجولان".

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وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي مبنى عسكريا آخر تابعا لـ "حزب الله" في كفركلا.

المصدر: RT

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