الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف المزيد من مواقع "حزب الله" في لبنان، بما فيها الموقع الذي أطلقت منه قذائف صاروخية باتجاه هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، يوم الاثنين، إن طائرات مقاتلة أغارت خلال الساعات الأخيرة على مبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

מטוסי קרב תקפו בשעות האחרונות מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון.



בנוסף, לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב את אתר השיגור במרחב כאוכבא, ממנו בוצעו לפני מספר שעות עשרות שיגורים לעבר מרחב רמת הגולן>> pic.twitter.com/sPoXZ9NbKJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 26, 2024

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قبل قليل أغارت طائرات مقاتلة على الموقع في منطقة كوكبا، الذي أطلقت منه قبل عدة ساعات عشرات القذائف الصاروخية باتجاه منطقة هضبة الجولان".

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وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي مبنى عسكريا آخر تابعا لـ "حزب الله" في كفركلا.

المصدر: RT