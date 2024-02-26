حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخ "كاتيوشا" ردا على غارات في شرق لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.

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وأضاف بيان حزب الله أن قواته استهدفت أيضا موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في جميع الاستهدافات.

وتأتي هذه الاستهدافات بحسب البيان ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌.

ونشرت القناة "12" العبرية مقطع فيديو يوضح الرشقة الصاروخية التي طالت هضبة الجولان وسقطت بالقرب من الشارع العام.

תיעוד דרמטי מהמטח הכבד לגולן: רקטות התפוצצו ליד אוטובוס עם תלמידים@guyvaronpic.twitter.com/rqBL8YsobY — החדשות - N12 (@N12News) February 26, 2024

وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان، وقالت مراسلتنا إن 3 أشخاص قتلوا بالغارات في حصيلة أولية.

وهدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، "لن تمر دون رد".

وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أمس الأحد، أن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.

وقال إن من يظن أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا سيخفف التصعيد في الشمال فهو مخطئ.

المصدر: RT