مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا وأنباء عن ضحايا

أفادت مراسلتنا اليوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، مشيرة إلى أنباء عن سقوط ضحايا.

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وقالت مصادر إعلامية إن مسيرة نفذت غارة بصاروخين على السيارة، وأكدت مراسلتنا مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين أحدهم بحالة خطرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المستهدف في الهجوم الاستثنائي في مدينة صيدا هو مسؤول كبير من حركة حماس في لبنان".

وتقع مدينة صيدا في عمق الجنوب اللبناني على بعد قرابة 45 كيلومترا جنوب العاصمة بيروت، و55 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه في المدينة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وتقصف المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي المسير يوميا أهدافا عدة في منطقة جنوب لبنان، فيما يستهدف حزب الله المواقع الإسرائيلية وتجمعات الجنود على طول حدود لبنان الجنوبية.

وسبق أن استهدفت مسيرات إسرائيلية قادة ميدانيين في حزب الله وكتائب القسام في القرى الحدودية جنوب لبنان، كما اغتالت في الثاني من يناير الماضي القيادي في حركة حماس صالح العاروري في غارة جوية نفذتها مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يتبع..