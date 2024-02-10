لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /10.02.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ127، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح جنوب القطاع التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.
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يتبع..