"الأورومتوسطي" يوثق ماذا فعلت إسرائيل بعد 15 يوما على قرار محكمة العدل الدولية

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "إسرائيل مستمرة بذات الوتيرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن".

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وقال المرصد في تقرير أصدره اليوم السبت، إنه "وبعد مرور 15 يوما على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وثق المرصد مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكابه لتلك الجريمة بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة والسكن".

وأضاف الأورومتوسطي أنه "وثق قتل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 1864 فلسطينيا، من بينهم 690 طفلا منذ صدور قرار المحكمة"، معتبرا أنه "بذلك، فإن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية وقرار المحكمة الأعلى في العالم، بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية".

وقال المرصد الأورومتوسطي إن "إسرائيل تواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وبدلا من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعدت من إجراءاتها لتقييد وصول هذه المساعدات عبر عدة آليات، منها السماح لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بموافقة الشرطة الإسرائيلية وبناء على أوامر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعطيل مرور شاحنات المساعدات من معبر "كرم أبو سالم".

وأكد الأورومتوسطي أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عملية التدمير الشامل لكل المباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في حدود يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم بمحاذاة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله، في إطار سعيه لإقامة منطقة عازلة تقتطع قرابة 15% من مساحة القطاع الذي لا يتعدى 365 كيلومترا مربعا، ويعد ضمن أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم".

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى إجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجومها العسكري على غزة، وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها، والعمل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه نفسه وتجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل فورا على وقف جريمة الإبادة الجماعية.

المصدر: RT