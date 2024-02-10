"حزب الله" يعلن عن تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، تنفيذه 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة ‎18:20‌ من مساء اليوم السبت (بتوقيت لبنان)": "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏قاعدة خربة ماعر ومرابضها بصواريخ فلق".‏

- عند الساعة 18:15 ‎من مساء يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ديشون بصواريخ الكاتيوشا‏".

- عند الساعة ‌‏5:45 من مساء اليوم السبت: "قامت المقاومة الإسلامية باستهداف منشأة بيت الجندي في مستعمرة ‏كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية".

- عند الساعة 05:45 من مساء اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنى في مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".

- عند الساعة 05:15 من مساء يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية 10-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 03:05 من عصر اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل ‏العلام بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك"، وهي بحالة فنية جيدة". ‏

- عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية". ‏

وأعلن "حزب الله" اليوم، عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

وأفادت مراسلتنا اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT