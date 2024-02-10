"بصاروخ موجه خاص".. "حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لدبابة "ميركافا" (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، في موقع البغدادي التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، "بصاروخ موجه خاص".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص".

وعن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل"، أعلن "حزب الله" اليوم عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل.

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وأفادت مراسلتنا اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT